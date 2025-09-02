Milan, calciomercato finito: si lotterà con le altre per lo scudetto? | PM News

Il calciomercato si è chiuso alle ore 20:00 di ieri. Ora è tempo di bilanci e anche di pronostici rispetto alla Serie A che è appena iniziata. Il Milan è stato protagonista di questa sessione estiva di mercato con tantissime operazioni finalizzate, sia in entrata sia in uscita. Con la rosa attualmente a disposizione di Massimiliano Allegri, i rossoneri come si posizionano in un'ipotetica griglia scudetto?