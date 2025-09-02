Pianeta Milan
Milan, calciomercato finito: si lotterà con le altre per lo scudetto? | PM News

Il calciomercato estivo è giunto a conclusione. È dunque tempo di bilanci: da dove parte il Milan in un'ipotetica griglia scudetto?
Il calciomercato si è chiuso alle ore 20:00 di ieri. Ora è tempo di bilanci e anche di pronostici rispetto alla Serie A che è appena iniziata. Il Milan è stato protagonista di questa sessione estiva di mercato con tantissime operazioni finalizzate, sia in entrata sia in uscita. Con la rosa attualmente a disposizione di Massimiliano Allegri, i rossoneri come si posizionano in un'ipotetica griglia scudetto?

Griglia scudetto: dove si posiziona il Milan?

Il nostro inviato Stefano Bressi ha fatto il punto della situazione all'interno di un video YouTube. Alla fine del calciomercato e dopo le prime due giornate di campionato, è giunto il tempo di farsi un'idea sulla stagione appena cominciata. Che cosa dice dunque il confronto con le altre squadre in lizza per la vittoria dello Scudetto? In particolare, si è paragonato il potenziale della rosa del Milan con il Napoli, l'Inter e la Juventus. Oltre alla forza della rosa, bisogna anche ricordare di un piccolo vantaggio a favore dei rossoneri: l'assenza di competizioni europee da disputare. Come è stato l'anno scorso per il Napoli, la mancanza dell'impegno infrasettimanale fisso potrà arrecare vantaggi agli uomini di Allegri.

