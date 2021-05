Milan-Cagliari, Calabria raggiunge il traguardo delle 150 presenze | News

Le ultime notizie sul Milan. Questa sera Davide Calabria raggiungerà la 150esima presenza con la maglia del Milan in tutte le competizioni

Nuovo traguardo per il terzino destro del Milan Davide Calabria. Il calciatore cresciuto nelle settore giovanile rossonero, questa sera, nella gara contro il Cagliari, raggiungerà la presenza numero 150 con la maglia rossonera. Un ottimo riconoscimento dopo aver svolto, fino ad oggi, una grande stagione. Chissà se al termine del match la squadra potrà festeggiare anche il ritorno in Champions League. Intanto in Spagna sono sicuri: "Maldini ha scelto l'attaccante per il Milan".