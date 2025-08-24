Milan, Bucchioni: “Estupinan non mi convince, mentre il centrocampo…”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni , intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan , sul modus operandi dei fondi come RedBird e ha poi espresso parole positive su Massimiliano Allegri. Ecco le sue dichiarazioni.

Milan, Bucchioni: "Ecco qual è il ragionamento che fa la proprietà"

"Il fondo d'investimento fa un ragionamento pratico: i conti mi devono tornare. Ma anche quando hai preso Reijnders si facevano gli stessi discorsi, poi si è rivelato un grande calciatore. Questo è il ragionamento che fa la proprietà: proviamo a investire su qualcosa a prezzo più abbordabile e proviamo a farlo crescere. Ricci ai più sembra un po' scolastico, ma l'hai preso per farlo crescere.