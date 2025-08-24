Milan, Bucchioni: “Estupinan non mi convince, mentre il centrocampo…”

Bucchioni a Radio Sportiva analizza il calciomercato del Milan, delle scelte della società e poi parla della scelta di Allegri. Le sue parole
Il noto giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, sul modus operandi dei fondi come RedBird e ha poi espresso parole positive su Massimiliano Allegri. Ecco le sue dichiarazioni.
Milan, Bucchioni: "Ecco qual è il ragionamento che fa la proprietà"
—
"Il fondo d'investimento fa un ragionamento pratico: i conti mi devono tornare. Ma anche quando hai preso Reijnders si facevano gli stessi discorsi, poi si è rivelato un grande calciatore. Questo è il ragionamento che fa la proprietà: proviamo a investire su qualcosa a prezzo più abbordabile e proviamo a farlo crescere. Ricci ai più sembra un po' scolastico, ma l'hai preso per farlo crescere.