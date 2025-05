Milan-Bologna, vittoria di grinta: dal litigio Biglia-Bakayoko al rosso di Paquetá

La partita inizia con un Milan teso e messo subito sotto pressione, incapace di sviluppare un gioco fluido e in difficoltà in uscita per via del pressing alto organizzato dal Bologna. Al 26', l'infortunio di Biglia porta al diverbio tra Gattuso e Bakayoko, colpevole di non essersi preparato tempestivamente per entrare in campo. La versione del centrocampista, che farà in seguito pace con il Mister, è quella di una semplice incomprensione al momento del cambio. Al posto del francese entra José Mauri, che fino a quel momento aveva avuto pochissimo spazio. Nonostante il clima teso, al 37' è proprio l'italo-argentino a recuperare palla sulla trequarti e a trovare Suso tra le linee: il sinistro dal limite dello spagnolo si insacca alle spalle di Skorupski, interrompendo un digiuno che durava da gennaio.