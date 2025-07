Milan, Biasin approva l’affare Ricci: “Una signora operazione”

Le sue parole sul calciomercato rossonero e sull'operazione Ricci:"Il Milan si è accattato Ricci per 24,5 milioni, bonus inclusi. E questa francamente è una signora operazione. Patron Cairo nel recente passato ha ceduto Buongiorno e Bremer per cifre assai importanti e, invece, per il centrocampista azzurro si è accontentato di una somma tutto sommato accettabile. Il nuovo corso Milan è iniziato, gli scettici sono tanti, non il sottoscritto".