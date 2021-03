Milan, Berlusconi a Galliani: “Riprenditi dal Covid, abbiamo bisogno di te”

Berlusconi, messaggio a Galliani col Covid

Insieme, per circa trent’anni, hanno reso grande il Milan, vincendo tutto e più volte. Ora Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono ancora insieme, ma alla guida del Monza, con cui cercano la promozione in Serie A. Ora, però, l’amministratore delegato è ricoverato in ospedale a causa del Coronavirus. Infezione da cui è uscito nei mesi scorsi il presidente Berlusconi. Ora, proprio il leader di Forza Italia ai microfoni di Libero ha voluto lanciare un messaggio a Galliani, augurandogli pronta guarigione: “Adriano è uno dei miei più cari amici. Ho notizie sull’andamento del suo decorso verso la guarigione più volte al giorno. Gli mando un grande abbraccio affettuoso e gli ordino di sbrigarsi a guarire: abbiamo bisogno di lui per portare il Monza in Serie A”. Intanto il Milan osserva un attaccante in Premier League >>>