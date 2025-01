Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, ha commentato il discorso di Maignan durante Juventus-Milan così ai microfoni di 'Sky Sport'. "Un gesto inedito. Il capitano che magari nello spogliatoio fa il discorso motivazionale o prima di entrare in campo mi fa piacere. Visto lì, lo scopo era anche benevolo ma non ne ho capito l’utilità. Non trovo l’utilità". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, c’è una duplice strategia per il nuovo attaccante >>>