Milan, Bergomi: “Allegri giocherà con Leao, Pulisic e Saelemaekers sempre”

L’ex giocatore dell’Inter e ora opinionista di Sky Sport, Beppe Bergomi, ha analizzato il calciomercato del Milan. La sessione, chiusasi ieri sera, ha visto i rossoneri protagonisti in ben 37 operazioni complessive: 10 in entrata e 27 in uscita. Bergomi si è soffermato anche su come Massimiliano Allegri potrebbe schierare la squadra in attacco e a centrocampo. Da Leao a Pulisic passando con Rabiot e Modric, ecco le sue dichiarazioni.