Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Bergomi: “Allegri giocherà con Leao, Pulisic e Saelemaekers sempre”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Bergomi: “Allegri giocherà con Leao, Pulisic e Saelemaekers sempre”

Milan, Bergomi: “Allegri giocherà con Leao, Pulisic e Saelemaekers sempre” - immagine 1
Milan, Bergomi analizza il mercato: Allegri pronto a sfruttare Leao, Pulisic e Saelemaekers in attacco. A centrocampo quali saranno le scelte?
Francesco De Benedittis

L’ex giocatore dell’Inter e ora opinionista di Sky Sport, Beppe Bergomi, ha analizzato il calciomercato del Milan. La sessione, chiusasi ieri sera, ha visto i rossoneri protagonisti in ben 37 operazioni complessive: 10 in entrata e 27 in uscita. Bergomi si è soffermato anche su come Massimiliano Allegri potrebbe schierare la squadra in attacco e a centrocampo. Da Leao a Pulisic passando con Rabiot e Modric, ecco le sue dichiarazioni.

Milan, Bergomi: "Rabiot è un giocatore box to box, bisogna vedere come Allegri utilizzerà Modric, Ricci e Jashari"

—  

"Abbiamo visto un precampionato in cui Allegri ha impostato un certo tipo di squadra. La mia idea è che giocherà con Leao, Pulisic e Saelemaekers sempre.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, ecco la migliore formazione dopo il mercato? Occhio alle sorprese>>>

Rabiot importante: di piede sinistro, di inserimento e fisico. Rabiot è un giocatore box to box, ti da anche copertura. Bisognerà vedere se Allegri starà sempre con Modric davanti alla difesa dove può giocare Ricci e in cui c’è anche Jashari".

© RIPRODUZIONE RISERVATA