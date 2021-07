Milan, Bennacer positivo al Covid: “Spero di tornare presto” | News

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha scritto un messaggio su Instagram dopo essere risultato positivo al coronavirus

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, è risultato positivo al coronavirus. Il calciatore, ora in isolamento, non giocherà ovviamente l'amichevole contro il Nizza, in programma questa sera. Bennacer comunque ha voluto tranquillizzare tutti con un post sul suo profilo Instagram. Ecco cosa ha scritto: "Sono risultato positivo al COVID a inizio settimana. Sono in isolamento e mi alleno a casa. Spero di tornare presto in campo. Grazie per i vostri messaggi".