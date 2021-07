Calciomercato Milan – Trequartista: tutte le strade portano a Ziyech

Le ultime sul calciomercato del Milan: Hakim Ziyech resta in pole position per il ruolo da trequartista. Vlasic resta sullo sfondo

Il Milan continua la ricerca di un trequartista. Secondo La Gazzetta dello SportHakim Ziyech resta in pole position. Il marocchino al Chelsea vive da emarginato, visto che Tuchel non conta su di lui. La trattativa in questo momento è bloccata, considerando che il club londinese non ha intenzione di cederlo in prestito, tuttavia le cose possono cambiare nel corso delle prossime settimane. Un aiuto dovrà arrivare anche dallo stesso Ziyech, che ha un ingaggio vicino ai 5 milioni di euro. Per il momento i parametri di questa operazione sono fuori portata per il Milan, ma non sono esclusi colpi di scena. La strategia del Diavolo è quella di aspettare gli ultimi giorni di calciomercato, in modo da strappare condizioni favorevoli.