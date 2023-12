Milan, oggi Bennacer compie 26 anni: gli auguri del club rossonero

(fonte: acmilan.com) Nel rettilineo finale del lungo recupero dall'infortunio subito lo scorso 10 maggio, oggi Ismaël Bennacer può festeggiare un altro evento: i suoi 26 anni. Dal 2019 protagonista con i colori rossoneri, il centrocampista algerino è tra i giocatori più apprezzati dai tifosi non soltanto per il suo ottimo rendimento in campo, ma anche per il suo carattere positivo. Il numero 4 rossonero è un elemento importante della mediana di Mister Pioli, e il suo vicino rientro in campo sarà senz'altro determinante per il resto della nostra stagione. Intanto, però, c'è tempo per festeggiare un nuovo compleanno a Milanello: tanti auguri Isma! LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Dalla Germania: "Il Bayern osserva Maignan" >>>