Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Il Bayern osserva Mike Maignan”

Nelle ultime stagioni uno dei grandi colpi del Milan sul calciomercato è stato l'arrivo di Mike Maignan. Arrivato in sordina per sostituire Gianluigi Donnarumma ha piano piano preso per mano la squadra, diventandone un leader, ed è stato tra i protagonisti principali nell'annata dello scudetto. E tuttora, quando non è in campo, la sua assenza si sente.