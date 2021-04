Milan-Benevento, Pioli: “Servono cuore, spirito e qualità”

Domani si giocherà Milan-Benevento e poco fa Pioli ha parlato in conferenza stampa. Ecco alcune delle sue dichiarazioni.

Domani ci sarà Milan-Benevento, trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, e oggi ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, come di consueto alla vigilia di un match. Il tecnico ha risposto così alle domande sulla condizione mentale della squadra: "Credo che le caratteristiche determinanti per essere una squadra forte sono tre: spirito, cuore e qualità. Così abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Se viene meno qualcosa, diventa più difficile ottenere risultati e raggiungere obiettivi. Dobbiamo alzare la qualità, avere grande spirito di sacrificio e collaborazione ed essere attenti e determinati per 95'. Credo che questa squadra abbia sempre avuto atteggiamenti giusti, di disponibilità, voglia di crescere. Credo che questa situazione possa essere buona per crescere ancora di più. Siamo giovani, ma dobbiamo dimostrare che abbiamo lo spirito per reagire e tornare a vincere. Siamo passati da momenti felici e positivi, ora dobbiamo dimostrare che sono serviti per superare periodi difficili come questo. Ho visto una squadra determinata, ma dobbiamo dimostrarlo domani. La parola chiave è energia. Dobbiamo avere grande energia dentro. Sappiamo da dove siamo partiti e cosa abbiamo fatto. Sapevamo che sarebbe stata una stagione stimolante, ma difficile. Essere qui a giocarci l'obiettivo a cinque dalla fine, deve darci energia. Certo, veniamo da cinque sconfitte, che hanno fatto male, come normale. Però dobbiamo credere nelle nostre qualità. Alzare il livello, controllare meglio la partita, attaccare meglio e difendere più da squadra. Alleno un gruppo intelligente e responsabile. Domani farò il mio discorso motivazionale, ma credo non ce ne sarebbe bisogno, per quanto i giocatori sanno l'importanza e per quanto sono dentro. L'aspetto del risultato durante la gara è una situazione che può essere positiva o negativa. Dobbiamo aver la forza delle nostre idee e del nostro modo di stare in campo. Dobbiamo essere forti mentalmente". Leggi la conferenza stampa integrale di Pioli qui >>>