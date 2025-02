Rocco Giorgianni, Segretario Generale di Fondazione Milan, ha dichiarato: “Sin dal 2003, siamo al fianco dei più giovani per sostenerli nel proprio percorso di vita e condividere con loro i valori positivi dello sport. In vent’anni, abbiamo raggiunto oltre 160.000 beneficiari in tutto il mondo e collaborato con diverse realtà e strutture ospedaliere del nostro territorio per supportare il loro lavoro e donare ai loro piccoli pazienti momenti di spensieratezza. Voglio ringraziare Emirates, sempre pronto a scendere in campo al nostro fianco per attività di valore come questa, Fondazione Veronesi e i nostri giovani ospiti per l’entusiasmo e i sorrisi che ci hanno regalato”.