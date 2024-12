Behrami: “Milan? Altre squadre godono di protezione mediatica maggiore”

L'ex calciatore di Genoa , Lazio e Napoli Valon Behrami , nel corso di DAZN Serie A Show, ha parlato del Milan . In particolar modo, lo svizzero ha parlato di come i rossoneri vengono trattati a livello mediatico .

Ecco le parole di Behrami: "Preferisco un altro tipo di personalità rispetto a quello di squadre che si tirano indietro dalle proprie responsabilità. La cosa che è evidente è il trattamento, diverso a quelli che sono i risultati del Milan rispetto ai risultati della Juve. Da una parte si aspetta il processo e ci sono stati tanti assenti, ma il Milan si tratta in maniera diversa. Nonostante una squadra che, in proiezione e se le cose vanno come devono, in Champions va tra le prime 8 visto il calendario. È chiaro che da la sensazione di una squadra che non vince lo Scudetto, ma anche quella di una squadra che, mediaticamente, è stata trattata male e con tanta negatività. Altre squadre godono di una protezione mediatica ben maggiore ed è evidente".