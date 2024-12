Il Milan ha bisogno di rinforzi. A Bergamo un atteggiamento intollerabile

Il mercato estivo diventa così il peccato originale. Il Milan paga per delle lacune che, a distanza di 4 mesi, ci chiediamo come mai non siano state colmante. Manca un vice-Theo, un altro mediano che possa far riposare Fofana, un trequartista che possa sostituire Pulisic e un attaccante che non faccia rimpiangere l'assenza di Morata. Insomma, un giocatore per ruolo. In estate si era messo in luce Liberali, poi sparito dai radar, si era tanto discusso della permanenza di Jovic, anche lui sparito, e della crescita di Camarda, qualche piccolissimo spezzone di partita e ormai in pianta stabile in prima squadra. Tutte situazioni che vanno in totale contrasto con quanto detto all'alba della nuova stagione, quegli stessi momenti durante i quali si parlava di Scudetto a cuor leggero, si puntava a obiettivi incredibili e si gioiva alla nascita di un nuovo e vincente Milan. Ibrahimovic parlava di 7 giorni per la creazione della squadra, ma ora siamo a dicembre e il Milan è ben lontano dalla vetta e dai primi quattro posti. LEGGI ANCHE: Pulisic: “Innamorato del Milan. Vogliamo vincere titoli. San Siro mi emoziona” >>>