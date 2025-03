Milan-Atalanta, si gioca a Pasqua? La clamorosa indiscrezione e l’incastro

Nelle ultime ore è giunta una clamorosa indiscrezione in merito alla possibile collocazione di Milan-Atalanta nel giorno di Pasqua. L'incontro in questione, che si giocherà allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro, è quello che si disputerà nel corso della 33^ giornata della Serie A 2024/2025. L'orientamento della Lega, però, in linea di massima sarebbe questo, anche per i diversi impegni delle squadre in questione. Oltre all'incontro già citato, nello stesso giorno ci dovrebbero essere anche Bologna-Inter ed Empoli-Venezia. Ma quali sono le ragioni di questa collocazione?