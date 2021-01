Milan-Atalanta, Mandzukic è pronto per giocare | News

Ultime Notizie Milan-Atalanta: Mandzukic in buone condizioni

MILAN NEWS – Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si sofferma sulle condizioni di Mario Mandzukic in vista di Milan-Atalanta. La gara, molto importante per le due squadre, è valida per la 19^ giornata di Serie A.

Mario Mandzukic è arrivato da pochi giorni a Milanello, ma è già in buone condizioni. Ovviamente il croato ha bisogno di un periodo di rodaggio per conoscere i nuovi compagni, ma Pioli lo porterà in panchina contro l’Atalanta, pronto a farlo esordire in maglia rossonera in caso di bisogno.

Pioli ha comunque parlato di Mandzukic in conferenza stampa: "Mandzukic e Ibrahimovic insieme? È una possibilità. È arrivato anche per giocare insieme a Zlatan. Saranno le partite e le situazioni a determinare le scelte. Cerchiamo anche di cambiare i punti di riferimento agli avversari, vedremo quando metterlo in pratica".