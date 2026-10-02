Il Milan pareggia 1-1 nell'allenamento congiunto con il Padova: ora due giorni di riposo prima di preparare la sfida con il Sassuolo

Matteo Chini
- Milano
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Dopo l'allenamento congiunto con il Padova, Ruben Amorim concede al Milan due giorni di riposo, prima di ritrovarsi a Milanello nella giornata di lunedì 5 ottobre. Durante la prossima settimana i giocatori impegnati con le rispettive nazionali torneranno gradualmente in gruppo, così da preparare la trasferta dell’11 ottobre contro il Sassuolo al ‘Mapei Stadium’.

Milan, com’è andata l’amichevole contro il Padova

Nel test amichevole Amorim ha schierato dal primo minuto Terracciano, Gabbia, Gila, Tomori, Diawara, Loftus-Cheek, Comotto, Terracciano, Idrissi, Hutchinson e Pulisic. Buon primo tempo per i rossoneri, che si sono resi pericolosi a più riprese con Hutchinson, Idrissi e Pulisic, senza però superare il portiere avversario Sorrentino. Il Milan la sblocca al minuto 69, con Loftus-Cheek che vince un contrasto e serve il neo-entrato Ossola, bravo a trafiggere la difesa con un diagonale dal limite. Nel finale, dopo l'ingresso in campo di Vos, il Padova trova la rete dell'1-1 con un colpo di testa di Sgarbi.
Milan, Ruben Amorim

La tabella di marcia verso il Sassuolo

La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì a Milanello, ma solo da metà settimana Amorim potrà lavorare con l’organico al completo per preparare il match di domenica 11 ottobre alle ore 18:00 sul campo del Sassuolo. La sfida di Reggio Emilia aprirà un ciclo ravvicinato di impegni:
  • 11 ottobre: Sassuolo-Milan
  • 15 ottobre: Salisburgo-Milan (Europa League)
  • 18 ottobre: Milan-Atalanta
  • 22 ottobre: Milan Bournemouth (Europa League)
  • 25 ottobre: Udinese-Milan
  • 28 ottobre: Milan-Bologna
  • 31 ottobre: Milan-Inter

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