Milan, ancora problemi per Kessie: il centrocampista è in Costa D’Avorio

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, oltre a Zlatan Ibrahimovic non è ancora rientrato alla base Franck Kessie. Il centrocampista, nonostante sia supportato dal Milan, che è costantemente aggiornato sulla sua situazione, non riesce a partire dalla Costa D’Avorio per un problema di aerei e di coincidenze.

Gli altri stranieri che invece avevano lasciato l’Italia in piena emergenza coronavirus (Rebic, Rafael Leao, Kessie, Paquetà, Calhanoglu, Kjaer e Begovic) sono rientrati per osservare i quattordici giorni di quarantena. Intanto l’attacco del Milan non funziona. Ecco i due motivi principali, continua a leggere >>>

