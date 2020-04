Milan, perché così pochi gol? Due i motivi principali

NEWS MILAN – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, uno dei problemi principali del Milan in questa stagione è stato sicuramente l’attacco. Con 28 gol in 26 partite, la squadra rossonera ha il quindicesimo attacco della Serie A. Molto meglio la fase difensiva, considerando che la squadra rossonera è sesta in graduatoria, sebbene abbia preso nove gol tra Atalanta e derby.

Ma perchè queste difficoltà? I problemi del Milan sono essenzialmente secondo la rosea: a difficoltà della squadra in alcune partite di entrare nell’area avversaria e la scarsa lucidità degli attaccanti della conclusione. Questo è anche dovuto al fatto che, a parte Ibrahimovic, non ci sono centravanti puri. Rebic e Castillejo sono due esterni, mentre Rafael Leao è una seconda punta. Insomma, senza Zlatan e senza l’esplosione di Rebic sarebbe stato un vero e proprio disastro. A proposito di attaccanti, un ex calciatore dell’Arsenal attacca Gazidis, continua a leggere >>>

