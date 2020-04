Van Persie: “Deluso dall’Arsenal di Gazidis: ecco perché”

ULTIME NEWS – Robin Van Persie, ex attaccante dell’Arsenal tra le altre, ha parlato ai microfoni di High Performance Podcast del suo passato all’Arsenal. L’olandese ha puntato il dito nei confronti di Ivan Gazidis, allora dirigente dei ‘Gunners’, per il comportamento avuto nei suoi confronti. Ecco le sue dichiarazioni: “E’ stato l’Arsenal a non offrirmi un nuovo contratto. Ci sono stati anche altri eventi con Ivan Gazidis, il modo in cui si è comportato e come ha gestito l’intera situazione. Ero deluso dal suo comportamento”. Intanto c’è concorrenza per il baby talento Samuele Ricci: ecco a chi interessa, continua a leggere >>>

