Calciomercato Milan – Corsi (pres. Empoli): “Ricci piace anche al Napoli”

CALCIOMERCATO MILAN – Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’ di Samuele Ricci, giovane talento in orbita Milan. Sul giocatore non si sono soltanto i rossoneri, attenzione anche al Napoli: “Ricci piace al Napoli così come ad altre squadre. È un giovane predestinato. Se non fosse esploso Tonali sarebbe lui il centrale di centrocampo dell’Under 21. Caratterialmente è già pronto per una piazza importante di A”. Intanto attenzione al Real Madrid che punta al ritorno di Theo Hernandez, LEGGI QUI PER LE ULTIME >>>

