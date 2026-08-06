Verso Chelsea-Milan: i bleus cadono, ma Xabi Alonso avverte tutti. Ecco tutto quello da sapere
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Non c'è un minuto di stop nella tournée estiva del Milan in Asia. Dopo il pareggio nel derby contro l'Inter, il Milan di Amorim si prepara ad alzare la difficoltà. l'8 agosto alle ore 14 italiane, sul prato del Gelora Big Karno stadium di Giacarta, i rossoneri affronteranno il Chelsea di Xabi Alonso.
Milan, è ora del Chelsea: le parole di AlonsoPer i Bleus, guidati dall'ex Real Madrid, la sfida contro il Diavolo rappresenterà il terzo impegno di questo precampionato. Finora, però, il bilancio dei risultati non sorride al club inglese, fermo a quota due sconfitte consecutive. Dopo il 2-1 conta il Tottenham, ieri il Chelsea ha perso anche contro la Juventus.
Decisivo il gol di Zhegrova, capace di trafiggere la difesa inglese con un sinistro a giro da fuori area. un match in cui Alonso ha continuato a ruotare l'organico a sua disposizione, concedendo molto minutaggio alle nuove pedine.
Nonostante il punteggio, l'allenatore dei Bleus ha mantenuto la calma nel post partita:
«Altri 90 minuti, alcuni giocatori stanno riprendendo la forma gradualmente, avremo anche altri due match, è tutto un processo. Programma dei prossimi giorni? Voliamo a Giacarta venerdì, faremo una sessione di allenamento veloce e poi sabato saremo di nuovo in campo, programma abbastanza intenso».
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