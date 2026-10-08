Nella mattinata di oggi, giovedì 8 ottobre 2026, la squadra si è allenata agli ordini di Ruben Amorim sul campo di Milanello. Oltre a Pervis Estupinan e Alexis Saelemaekers, assenti per infortunio, ci sono altri tre giocatori del Milan che non si sono presentati al centro sportivo di Carnago.

Milan, giorno di riposo extra per Rabiot, Modric e Musah

11 ottobre: Sassuolo-Milan

Sassuolo-Milan 15 ottobre: Salisburgo-Milan (Europa League)

Salisburgo-Milan (Europa League) 18 ottobre: Milan-Atalanta

Milan-Atalanta 22 ottobre: Milan Bournemouth (Europa League)

Milan Bournemouth (Europa League) 25 ottobre: Udinese-Milan

Udinese-Milan 28 ottobre: Milan-Bologna

Milan-Bologna 31 ottobre: Milan-Inter

Come anticipato dae confermato da 'Sky Sport',ha deciso di concedereUna scelta volta a gestire le energie dei tre centrocampisti in vista del tour de force che attende ilnel mese di ottobre:

La coppia di centrocampo del Milan contro il Sassuolo potrebbe essere formata proprio da due di questi tre giocatori. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il francese e lo statunitense partirebbero da favoriti per una maglia dal 1' minuto al 'Mapei Stadium'.

Rabiot e il "caso" dei giorni liberi in più

Come sono andati Modric e Musah in Nazionale

Non è la prima volta chegode di un trattamento favorevole da parte del tecnico portoghese. Già la scorsa estate, dopo le fatiche ai Mondiali con la Francia, il centrocampista aveva ottenuto un permesso di tre giorni di vacanza extra, così come il compagno e connazionale. Amorim è consapevole dell'importanza che il classe 1995 ha negli equilibri della squadra e vuole gestirlo al meglio per evitare di sovraccarichi o problemi fisici in vista dei prossimi impegni.ha preso parte a tutte e quattro le partite della suain Nations League, restando in campo per un totale diIl fuoriclasse di Zara ha trovato anche la via del gol contro la Repubblica Ceca, ma la parentesi in Nazionale si è chiusa con il doloroso 0-7 incassato contro l'Inghilterra.perche ha partecipato a tre amichevoli su quattro degli