Slitta il rientro a Milanello di tre nazionali: il piano di Amorim in vista di Sassuolo-Milan per Modric, Rabiot e Musah
Milan, premiato anche Rabiot durante il Premio Gentleman Fair Play | PM Video
Nella mattinata di oggi, giovedì 8 ottobre 2026, la squadra si è allenata agli ordini di Ruben Amorim sul campo di Milanello. Oltre a Pervis Estupinan e Alexis Saelemaekers, assenti per infortunio, ci sono altri tre giocatori del Milan che non si sono presentati al centro sportivo di Carnago.
Milan, giorno di riposo extra per Rabiot, Modric e MusahCome anticipato da PianetaMilan e confermato da 'Sky Sport', Ruben Amorim ha deciso di concedere un giorno di riposo extra a Luka Modric, Adrien Rabiot e Yunus Musah. Una scelta volta a gestire le energie dei tre centrocampisti in vista del tour de force che attende il Milan nel mese di ottobre:
- 11 ottobre: Sassuolo-Milan
- 15 ottobre: Salisburgo-Milan (Europa League)
- 18 ottobre: Milan-Atalanta
- 22 ottobre: Milan Bournemouth (Europa League)
- 25 ottobre: Udinese-Milan
- 28 ottobre: Milan-Bologna
- 31 ottobre: Milan-Inter
La coppia di centrocampo del Milan contro il Sassuolo potrebbe essere formata proprio da due di questi tre giocatori. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il francese e lo statunitense partirebbero da favoriti per una maglia dal 1' minuto al 'Mapei Stadium'.
Rabiot e il "caso" dei giorni liberi in piùNon è la prima volta che Rabiot gode di un trattamento favorevole da parte del tecnico portoghese. Già la scorsa estate, dopo le fatiche ai Mondiali con la Francia, il centrocampista aveva ottenuto un permesso di tre giorni di vacanza extra, così come il compagno e connazionale Mike Maignan. Amorim è consapevole dell'importanza che il classe 1995 ha negli equilibri della squadra e vuole gestirlo al meglio per evitare di sovraccarichi o problemi fisici in vista dei prossimi impegni.
Come sono andati Modric e Musah in NazionaleModric ha preso parte a tutte e quattro le partite della sua Croazia in Nations League, restando in campo per un totale di 208 minuti. Il fuoriclasse di Zara ha trovato anche la via del gol contro la Repubblica Ceca, ma la parentesi in Nazionale si è chiusa con il doloroso 0-7 incassato contro l'Inghilterra. 132 minuti complessivi per Yunus Musah, che ha partecipato a tre amichevoli su quattro degli Stati Uniti.
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