Milan, Allegri deluso? Da Nkunku a Dovbyk, le ultime sul mercato

Calciomercato Milan, il punto sull'attacco e sugli infortunati—
Per l’attacco, il nome di Christopher Nkunku non sembra rispecchiare le esigenze di Allegri: per questo motivo dovrebbe arrivare un’altra punta di spessore, “alla Giroud”. Come anticipato da PianetaMilan.it, attenzione al nome di Artem Dovbyk, in uscita dalla Roma. Per l’ucraino non si tratterebbe di uno scambio con Gimenez, ma di una trattativa separata.
Infine, su Jashari Allegri avrebbe chiarito il ruolo ideale: regista e non mezzala. Per questo motivo il Milan interverrà sul mercato per rinforzare il centrocampo con una mezzala. Tra l'altro lo svizzero, come annunciato da Allegri si è infortunato in allenamento. Per lui si prevede un lungo stop, poiché si teme la rottura del perone.
