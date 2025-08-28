Pianeta Milan
ULTIME MILAN NEWS

Milan, Allegri deluso? Da Nkunku a Dovbyk, le ultime sul mercato
Dal malumore di Allegri alle mosse sul mercato: Nkunku non basta, attenzione a Dovbyk e alla ricerca di una mezzala per il Milan.
Francesco De Benedittis

Come riportato dal nostro inviato Stefano Bressi sul canale YouTube di PianetaMilan.it, abbiamo analizzato la conferenza stampa di Massimiliano Allegri e fatto il punto sulle ore calde del calciomercato del Milan: da Dovbyk a Nkunku, passando per gli infortuni di Ardon Jashari e Rafael Leao.

Partendo dalla conferenza stampa, l’impressione è quella di un Massimiliano Allegri “deluso”. I motivi sono diversi: dalla sconfitta contro la Cremonese alle mancate richieste di Rabiot e Vlahovic.

Calciomercato Milan, il punto sull'attacco e sugli infortunati

Per l’attacco, il nome di Christopher Nkunku non sembra rispecchiare le esigenze di Allegri: per questo motivo dovrebbe arrivare un’altra punta di spessore, “alla Giroud”. Come anticipato da PianetaMilan.it, attenzione al nome di Artem Dovbyk, in uscita dalla Roma. Per l’ucraino non si tratterebbe di uno scambio con Gimenez, ma di una trattativa separata.

Infine, su Jashari Allegri avrebbe chiarito il ruolo ideale: regista e non mezzala. Per questo motivo il Milan interverrà sul mercato per rinforzare il centrocampo con una mezzala. Tra l'altro lo svizzero, come annunciato da Allegri si è infortunato in allenamento. Per lui si prevede un lungo stop, poiché si teme la rottura del perone.

