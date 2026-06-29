Massimiliano Allegri ha risolto il contratto che lo legava al Milan: il tecnico toscano può finalmente firmare con il Napoli
Allegri lascia Casa Milan dopo il nuovo summit con la dirigenza | PM
L'ex allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha risolto il proprio contratto con il club rossonero ed è pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli. A riferirlo è il 'Corriere dello Sport' nella sua edizione online. Lo scorso 25 maggio, a seguito della mancata qualificazione in Champions League, Gerry Cardinale ha deciso di esonerare il tecnico toscano con effetto immediato. Pochi giorni dopo il licenziamento, Allegri aveva già trovato l'accordo con gli azzurri, ma prima era necessario risolvere l'ultimo ostacolo burocratico.
Ufficiale la risoluzione del contratto di Allegri, ma perché ci è voluto così tanto?Massimiliano Allegri, ormai da diverse settimane, ha trovato un accordo con De Laurentis per diventare il nuovo allenatore del Napoli. Stando a quanto riferito da 'Il Mattino', il tecnico toscano dovrebbe firmare un biennale fino al 2028 a 3,5 milioni di euro netti a stagione, con opzione di rinnovo fino al 2029.
L'ostacolo per la risoluzione contrattuale di Allegri era di natura burocratica. Insieme al tecnico toscano, infatti, il Milan ha esonerato anche Furlani, Tare e Moncada. Uno scenario che ha portato a un vuoto di potere in cui nei quadri societari non c'erano dirigenti autorizzati a liberarlo.
Retroscena, la promessa di Scaroni a De LaurentisStando a quanto riferito da 'Il Mattino', nelle ultime settimane, Paolo Scaroni avrebbe rassicurato Aurelio De Laurentis. Il presidente del Milan ha spiegato al patron del Napoli che era solo questione di tempo prima che la vicenda giungesse al termine. Scaroni ha mantenuto la promessa a e ora Allegri è pronto a prendere il timone del club campano, subentrando ad Antonio Conte come successo nel 2014 alla Juventus.
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