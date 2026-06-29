L'ex allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha risolto il proprio contratto con il club rossonero ed è pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli. A riferirlo è il 'Corriere dello Sport' nella sua edizione online. Lo scorso 25 maggio, a seguito della mancata qualificazione in Champions League, Gerry Cardinale ha deciso di esonerare il tecnico toscano con effetto immediato. Pochi giorni dopo il licenziamento, Allegri aveva già trovato l'accordo con gli azzurri, ma prima era necessario risolvere l'ultimo ostacolo burocratico.

Ufficiale la risoluzione del contratto di Allegri, ma perché ci è voluto così tanto?

ormai da diverse settimane, ha trovato un accordo conper diventare il nuovo allenatore del. Stando a quanto riferito da 'Il Mattino', il tecnico toscano dovrebbe firmare un, con opzione di rinnovo fino al 2029.

L'ostacolo per la risoluzione contrattuale di Allegri era di natura burocratica. Insieme al tecnico toscano, infatti, il Milan ha esonerato anche Furlani, Tare e Moncada. Uno scenario che ha portato a un vuoto di potere in cui nei quadri societari non c'erano dirigenti autorizzati a liberarlo.

Retroscena, la promessa di Scaroni a De Laurentis

Stando a quanto riferito da 'Il Mattino', nelle ultime settimane,avrebbe rassicurato. Il presidente delha spiegato al patron delche era solo questione di tempo prima che la vicenda giungesse al termine. Scaroni ha mantenuto la promessa a e oraè pronto a prendere il timone del club campano, subentrando adcome successo nel 2014 alla Juventus.