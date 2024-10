Liga, stupisce il Leganes di Borja Jimenez: ma dietro c’è lo zampino del Milan

Quella che vogliamo presentarvi oggi è la storia di Borja Jimenez Saez, attuale allenatore del Leganes, neopromossa in Liga, che ha fondato le sue radici in una delle Academy del Milan. A renderla nota, in realtà, è stato lui stesso, sulle colonne del portale 'Choaches' Voice'. E lo ha fatto in una lunga lettera in cui, per l'appunto, si racconta a tutto tondo.