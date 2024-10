In un momento come quello che sta vivendo il Milan nelle ultime settimane fa grande rumore, tra le tante altre cose, anche il mancato spazio concesso a due giovani di indubbio talento come Kevin Zeroli ed Alex Jimenez . Insieme a Francesco Camarda sono tra i profili più interessanti dell'Under 23 rossonera, che già in Primavera dimostravano di essere di una categoria differente. Zlatan Ibrahimovic ad inizio stagione, era stato molto chiaro in questo senso. Il club non avrebbe fatto un ulteriore intervento sul mercato in certi reparti con l'obiettivo di far crescere i propri gioielli e lanciarli in caso di necessità.

Milan, Zeroli e Alex Jimenez nell'oblio: ma sono davvero peggio delle 'alternative'?

E sembra proprio che in questo momento il Milan abbia la necessità. Nonostante questo tanto Kevin Zeroli, quanto Alex Jimenez non stanno trovando spazio. Il primo ha giocato appena 12' minuti contro il Venezia, quando il risultato era già ampiamente acquisito da 50' esatti. Per il secondo la situazione è ancora peggiore, dal momento in cui non è mai sceso in campo in questa stagione con la Prima Squadra. Eppure nelle presenze della passata stagione aveva messo in mostra un ottimo repertorio. In questo scenario, tra l'altro, le opportunità concesse a Francesco Camarda rischiano di diventare quasi un parafulmine perché non si possa dire che Paulo Fonseca non lanci i giovani.