Milan, Abraham capocannoniere della Coppa Italia: il futuro però resta incerto

Capocannoniere si, ma futuro incerto ancora

Tuttavia, il suo rendimento in Serie A è stato ben diverso. In campionato, il centravanti ha segnato solo due gol in oltre mille minuti di gioco, un dato che ha sollevato alcune perplessità in casa Milan. Questo, insieme ad altri fattori, ha portato la dirigenza rossonera a non considerare il suo riscatto al termine della stagione. Già in estate, il Milan non aveva intenzione di acquisire il cartellino di Abraham, preferendo invece puntare su un prestito secco, definito con la Roma in cambio di Saelemaekers. Anche nelle recenti settimane, quando la Roma ha ripreso i contatti con il Milan per discutere del riscatto di Saelemaekers, l’argomento Abraham non è stato preso in considerazione.