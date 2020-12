Milan a suon di record: ecco l’ultimo conquistato in Europa / News

Record europeo per il Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan qualificato ai sedicesimi di Europa League. Un traguardo importante raggiunto con una giornata di anticipo. Ma non è tutto oro quel che luccica: i rossoneri, infatti, si sono trovati sotto di ben due gol dopo un solo quarto d’ora di gioco. Due schiaffi che sembravano l’inizio di una serata da dimenticare, sono diventati materiale per la storia del Diavolo, che ha conquistato un record europeo. I rossoneri, infatti, non avevano mai vinto una partita in Europa dopo essere andati sotto di due gol. Un inizio di stagione super per un Milan che continua a collezionare record. Ecco la felicità del protagonista Hauge a fine partita: le dichiarazioni >>>