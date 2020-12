Milan-Celtic, Hauge: “Lottiamo gli uni per gli altri. Sul mio italiano …”

Milan-Celtic, le dichiarazioni di Hauge nel post-partita

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – Jens Petter Hauge, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Celtic, gara della 5^ giornata del Gruppo H di Europa League. Ecco le dichiarazioni di Hauge.

“Buona serata per me e per la squadra, che è più importante. Vittoria, tre punti e sono contento. Siamo contenti del primo posto, giochiamo molto bene, lottiamo gli uni per gli altri, giochiamo bene. Ci aiutiamo. È importante per la squadra continuare a vincere. Può capitare di perdere, ma l’importante è come si reagisce. Siamo primi in classifica in Serie A ed ora anche ai sedicesimi di finale di Europa League. Lavoro tanto con il mio insegnante di italiano, capisco meglio di come parlo, ma sto lavorando anche su questo”. LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>