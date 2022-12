Mihajlovic, la lettera di Arnautovic: “Sei stato un fratello e un padre” | News

La morte di Sinisa Mihajlovic ha sconvolto non solo il mondo del calcio, ma tutto il mondo dello sport. L'ex allenatore del Milan ha lasciato un grandissimo ricordo di lui, in quanto è stato un professionista esemplare e un uomo dallo spessore enorme. Anche durante la sua malattia non si è mai arreso, mostrandosi a tutti anche non nelle migliori condizioni per essere più forte della leucemia. Mihajlovic sarà ben ricordato da chiunque abbia avuto a che fare con lui nel corso della sua vita.

Tra i tanti calciatori allenati in carriera, ce n'è uno in particolare che ha pubblicato delle parole molto toccanti. Si tratta di Marko Arnautovic, attaccante del Bologna che fino a qualche mese fa ha lavorato insieme a Mihajlovic. "Grazie per aver sempre creduto in me, soprattutto quando gli altri non lo facevano. Mi hai accolto come un membro della famiglia, sei stato un amico, un fratello e un padre. Ti terrò vivo nel mio cuore e lotterò e giocherò per te. Resta in pace Mister!", le sue parole pubblicate sul suo profilo Instagram insieme ad una foto che li ritrae insieme.