Chi ha speso di più in Europa sul mercato? Milan prima delle italiane

Nella classifica delle squadre che hanno speso di più in questo calciomercato estivo il Milan è la prima della italiane

Nel corso della sessione estiva di calciomercato, che ormai è aperta da più di un mese, il Milan è una delle squadre che ha speso di più, come evidenziato anche dagli otto innesti messi a segno. L'ultimo, quello di Yunus Musa h, è stato ufficializzato qualche ora fa. Ma quali sono i club in Europa che hanno investito maggiormente?

La risposta arriva direttamente dal sito di statistiche 'transfermarkt.it', che ha stilato una classifica a questo proposito. In prima posizione spicca l'Arsenal, con 231,60 milioni di euro spesi, seguita da Chelsea (184 milioni) e PSG (159,5 milioni). In top 5 anche Tottenham (136,30 milioni) e Real Madrid (128,5). Milan prima delle italiane in nona posizione con 108,5 milioni di euro spesi, Juventus 11^ a 77,6 milioni e Sassuolo 18° con 52 milioni.