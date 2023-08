Stipendio Lenglet, quanto guadagna oggi al Barcellona: l’ingaggio

Tuttavia, l'ostacolo principale tra Lenglet e il Milan sembra essere l'ingaggio. Al Barcellona, infatti, Lenglet prenderebbe circa 6 milioni di euro netti a stagione di stipendio. Cifre molto alte e che potrebbero essere lontane dai parametri dei rossoneri, specialmente anche per l'interesse dell' Al-Nassr che potrebbe offrire una cifra ben più alta. Per questo potrebbe essere un'operazione molto complessa con il giocatore che dovrebbe rinunciare a molti soldi per sposare il progetto Milan .

Dal punto di vista del costo del cartellino non ci dovrebbero essere tantissimi problemi. Lenglet potrebbe liberarsi dal Barcellona per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Il Milan, comunque, avrà bisogno di un altro centrale dopo la partenza in prestito di Gabbia. Al momento, in rosa, il Diavolo può contare solamente su quattro elementi in quel ruolo: Tomori, Thiaw, Kjaer e Kalulu. Troppo pochi per tre competizioni. LEGGI ANCHE: Milan, ufficiale l'arrivo di Yunus Musah >>>