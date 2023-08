Ufficiale, Musah è un nuovo giocatore del Milan. Contratto fino al 2028

Nato a New York il 29 novembre 2002, Yunus cresce nel Settore Giovanile dell'Arsenal prima di trasferirsi, nel 2019, al Valencia. Con gli spagnoli gioca per una stagione nella Squadra Riserve prima di essere promosso in Prima Squadra, con cui debutta nel settembre 2020, totalizzando 108 presenze e 5 gol. Vanta 27 presenze con la Nazionale degli USA, con cui ha vinto 2 CONCACAF Nations League.