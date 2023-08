Calciomercato Milan – Difensore, piace il francese Lenglet: il costo

Clément Lenglet è un obiettivo di calciomercato del Milan per la difesa. Non è una prima scelta nel Barcellona: ecco quanto potrebbe costare

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola in questo calciomercato estivo il Milan acquisterà un difensore e Clément Lenglet , centrale francese del Barcellona , ha i numeri giusti per il Diavolo. Classe 1995 , né troppo giovane né troppo vecchio, ha però esperienza perché ha giocato in Ligue 1 con il Nancy , nella Liga con Siviglia , e, appunto, Barça e in Premier League , nell'ultima stagione, con la maglia del Tottenham .

Calciomercato Milan: idea Lenglet del Barcellona per la difesa

La 'rosea' ha ricordato come Lenglet abbia trascorso in blaugrana gli anni migliori della sua carriera: dal 2018 al 2022, ha giocato 147 partite e segnato 7 gol. Al Barça ha fatto ritorno in estate dopo l'ultimo anno in prestito negli 'Spurs', dove ha giocato altre 26 partite, di cui 7 in Champions League, con un gol all'attivo. Ora potrebbe fare al caso del Milan, che può strapparlo a titolo definitivo per appena 10 milioni di euro.