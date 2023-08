Calciomercato Milan – Attaccante, nomi e strategie di Furlani e Moncada

Siamo entrati nell'ultimo mese di calciomercato estivo e il Milan, finora, è stato protagonista assoluto di questa sessione di trattative. Il club di Via Aldo Rossi, sotto la gestione di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, ha già acquistato un portiere (Marco Sportiello), tre centrocampisti (Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Yunus Musah), tre esterni offensivi (Christian Pulisic, Luka Romero e Samuel Chukwueze) e un attaccante (Noah Okafor). E tutto lascia presagire come, in entrata e in uscita, non sia finita qui.