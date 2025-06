MERCATO MILAN: NOVITÀ SU RABIOT E ZINCHENKO! THIAW LASCIA IL POSTO A UN VECCHIO PALLINO…

Le novità su Adrien Rabiot e Oleksandr Zinchenko sono solo alcune delle notizie di calciomercato del Milan della giornata. A questo si aggiunge il possibile addio di Malick Thiaw e l'arrivo di un vecchio pallino. Di questo ed altro parla il nostro Stefano Bressi nel corso del video che potete trovare qui sotto. Ricordatevi di attivare la campanella e seguirci per non perdervi nessun nostro contenuto. E non dimenticatevi di seguirci su tutti i nostri profili social.