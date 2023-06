Massara: le lacrime dopo l’addio, la tensione in tribuna: al Milan mancherà

L'addio e le lacrime di Massara

La stima di RedBird e di Cardinale per Massara non è mai stata in discussione ed era enorme, sia per l'uomo che per il dirigente. Allora perchè lascia?, vi starete chiedendo. L'ormai ex direttore sportivo rossonero ha scelto di affondare con Maldini per senso di riconoscenza. Un gesto d'onore e d'altri tempi, che non sorprende vista la sua statura morale. Un addio però, vi possiamo garantire, davvero molto sofferto, bagnato da più di una lacrima da parte di Massara, che al Milan ha dato tutto.