Maldini, la lite con Pioli e l’idea Pirlo | PM News

Il retroscena sulla lite tra Maldini e Pioli con Pirlo sullo sfondo. Al Milan era pronto un ribaltone clamoroso. Vi raccontiamo cosa è successo in esclusiva

" Maldini voleva sostituire Pioli con Pirlo ". A scriverlo oggi è stato Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Un'indiscrezione davvero clamorosa che abbiamo voluto verificare in prima persona. Dopo alcuni accertamenti vi possiamo dire che la notizia del CorSport trova assolute conferme. Tutto avviene dopo un forte litigio tra Maldini e Pioli dopo Spezia-Milan. I due - il cui rapporto è sempre stato teso durante quest'anno - rompono e da qui nasce l'idea dell'ex dirigente rossonero di sostituire l'allenatore con Andrea Pirlo.

L'attrito tra Maldini e Pioli ha origini lontane, da quest'estate, quando il tecnico aveva avanzato una sola richiesta: sostituire Kessie con un altro giocatore di fisicità e corsa, in grado di giocare anche sulla trequarti e di dare equilibrio al Milan. Per Pioli era un innesto fondamentale, vitale, pena lo sbilanciamento della squadra. Dal mercato, però, non sono arrivati giocatori con quelle caratteristiche, ma - anzi - un giocatore più offensivo (De Ketelaere).