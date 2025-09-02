Massara e Gasperini ai ferri corti: pesa il mancato scambio con il Milan?

Dovbyk, invece, al Milan, per caratteristiche sarebbe stato probabilmente più congeniale a Massimiliano Allegri, ma in termini realizzativi e prospettici sarebbe stato un grande passo indietro rispetto al messicano.
Secondo quanto riportato dal noto quotidiano Repubblica, i rapporti in casa Roma sono già bollenti. In particolare, quello tra l’allenatore giallorosso Gianpiero Gasperini e l’ex direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ora alla Roma. Tra i due ci sarebbe stata una forte tensione, dovuta al malcontento del tecnico per i mancati acquisti sul mercato. Il direttore giallorosso avrebbe addirittura minacciato le dimissioni. Dunque, non un clima semplice nella capitale.
Una domanda sorge spontanea: quanto pesa in questo conflitto il mancato scambio tra Milan e Roma tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk? La risposta, almeno per ora, probabilmente non la sapremo. Quel che è certo è che l’attaccante messicano, se fosse andato alla Roma, sarebbe stato sicuramente un profilo più indicato per il gioco di Gasperini, e chissà che tipo di stagione avrebbe potuto fare.
Dovbyk, invece, al Milan, per caratteristiche sarebbe stato probabilmente più congeniale a Massimiliano Allegri, ma in termini realizzativi e prospettici sarebbe stato un grande passo indietro rispetto al messicano.
