Massara e Gasperini ai ferri corti: pesa il mancato scambio con il Milan?

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano Repubblica, i rapporti in casa Roma sono già bollenti. In particolare, quello tra l’allenatore giallorosso Gianpiero Gasperini e l’ex direttore sportivo del Milan, Frederic Massara , ora alla Roma. Tra i due ci sarebbe stata una forte tensione, dovuta al malcontento del tecnico per i mancati acquisti sul mercato. Il direttore giallorosso avrebbe addirittura minacciato le dimissioni. Dunque, non un clima semplice nella capitale.

Tensione tra Massara e Gasperini, quanto pesa il mancato scambio con il Milan tra Gimenez e Dovbyk?

Una domanda sorge spontanea: quanto pesa in questo conflitto il mancato scambio tra Milan e Roma tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk? La risposta, almeno per ora, probabilmente non la sapremo. Quel che è certo è che l’attaccante messicano, se fosse andato alla Roma, sarebbe stato sicuramente un profilo più indicato per il gioco di Gasperini, e chissà che tipo di stagione avrebbe potuto fare.