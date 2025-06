Marchegiani: “Maignan? Il Chelsea non offre tanto. L’Inter con Onana …”

Dell'ultima proposta dei londinesi ha parlato l'ex portiere Luca Marchegiani, opinionista durante Calciomercato - L'Originale in diretta su Sky Sport 24. Ecco le parole del telecronista sui soldi offerti dal Chelsea al Milan per Mike Maignan: "L’offerta del Chelsea non è tanto, considerando a quanto l’Inter ha venduto Onana due anni fa. In questo momento in Serie A è difficile mantenere giocatori che sono attratti da altri campionati e da altre esperienze. Il Milan, comunque, ha il tempo per trovare un altro portiere di valore".