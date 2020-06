Maldini: Elliott non vuole l’addio, ma Rangnick incombe: le novità

MILAN NEWS – Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, scrive del futuro di Paolo Maldini, che in tanti assicurano sarà lontano dal Milan. Ma come stanno veramente le cose?

Maldini, nonostante non abbia apprezzato i contatti avuti con Ralf Rangnick, è convinto che i bilanci vadano stilati al termine dell’annata. Elliott non vuole l’addio da parte dell’attuale direttore dell’area tecnica, a patto che l’ex capitano accetti di lavorare in un’ottica di collaborazione aziendale. Maldini vorrà rimanere anche con il rischio di essere depotenziato da Rangnick, che, come noto, vorrebbe dettare le linee guida del mercato? INTANTO CI SONO NOVITA’ SUL FUTURO DI IBRAHIMOVIC, CONTINUA A LEGGERE >>>