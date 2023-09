Francia, Maignan ed Hernandez non si alleneranno con il gruppo: il motivo

Secondo quanto riferito da 'RMC Sport', intanto, i due giocatori del Milan non prenderanno parte all'allenamento di domani, domenica 10 settembre. Il motivo è da ricondursi non a problemi fisici, ma al fatto che la sessione sarà divisa in due parti. La prima, più soft, sarà riservata a coloro che erano titolari contro l'Irlanda, alla seconda prenderà parte tutto il resto del gruppo. Olivier Giroud, invece, è già tornato in Italia. LEGGI ANCHE: Milan, ecco chi può partire a gennaio >>>