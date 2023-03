Maignan, super parata con la Francia. L’Equipe lo esalta: “Spider-Mike”

Ieri sera la nazionale francese ha portato a casa un'altra vittoria, contro l'Irlanda, dopo aver vinto in settimana contro l'Olanda. Nonostante la grande differenza del tasso tecnico, i galletti hanno vinto di misura 1-0 grazie ad un gol di Pavard. In realtà se la Francia è riuscita a conquistare il successo gran parte del merito lo deve al portiere del Milan Mike Maignan. L'estremo difensore, nei minuti finali del match, ha compiuto un intervento prodigioso su un colpo di testa di Collins, evitando così il pareggio beffardo. La sua strepitosa parata non è passata inosservata e L'Equipe ha esaltato Maignan titolando 'Spider-Mike', facendo un chiaro riferimento al supereroe dei fumetti Spiderman. Calciomercato Milan - In caso di addio di Leao tutto su Zaniolo e David.