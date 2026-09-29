Il bilancio dei quattro giocatori del Milan a Bruxelles per Belgio-Francia: Maignan festeggia la 50ª presenza, serata storta per Moreira
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La sfida di Nations League tra Belgio e Francia, vinta dai transalpini per 1-0 con rete di Olise all'88', ha visto coinvolti quattro giocatori del Milan. Serata positiva per Mike Maignan, che tiene la porta inviolata con la fascia di capitano al braccio. Diego Moreira, ancora titolare dopo la buona prestazione contro l’Italia, ha rimediato un cartellino giallo che gli farà saltare la prossima gara per squalifica. Koni De Winter e Adrien Rabiot sono invece rimasti in panchina.
Milan in Belgio-Francia: Maignan festeggia 50 presenze con la fascia e la porta inviolataQuella di Bruxelles è stata la 50ª presenza ufficiale di Mike Maignan con la maglia della Nazionale francese. L’intervento più importante della sua partita è stata la parata a Lukebakio su un tiro pericoloso dall’interno dell’area di rigore, oltre a tre uscite tempestive fuori dai pali. Come riporta ‘Sofascore’, il portiere del Milan ha completato 27 passaggi su 32 tentati e 5 lanci lunghi riusciti su 9.
Squalifica in vista per Diego MoreiraLa partita di Moreira è durata 63 minuti, prima della sostituzione con Lukebakio. Nei minuti disputati, il giocatore del Milan ha calciato una volta importa, completato 14 passaggi su 22 tentati, recuperato 5 palloni e commesso un fallo. A pesare è soprattutto l'ammonizione ricevuta al 42' del primo tempo: il cartellino giallo ha fatto scattare automaticamente la squalifica per il prossimo impegno del Belgio contro la Turchia. Il classe 2004, tuttavia, resterà in ritiro con i compagni per prepararsi alla gara di ritorno contro la Francia, che si disputerà lunedì 5 ottobre allo ‘Stade de France’.
Zero minuti per De Winter e RabiotGli altri due rossoneri presenti a Bruxelles non hanno fatto il loro ingresso in campo. Nel Belgio, De Winter è rimasto in panchina per tutta la durata del match, così come Rabiot sulla sponda francese: il centrocampista del Milan non è stato impiegato da Zinedine Zidane, rimanendo a disposizione tra i sostituti per tutti i novanta minuti.
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