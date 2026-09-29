La sfida di Nations League tra Belgio e Francia, vinta dai transalpini per 1-0 con rete di Olise all'88', ha visto coinvolti quattro giocatori del Milan. Serata positiva per Mike Maignan, che tiene la porta inviolata con la fascia di capitano al braccio. Diego Moreira, ancora titolare dopo la buona prestazione contro l’Italia, ha rimediato un cartellino giallo che gli farà saltare la prossima gara per squalifica. Koni De Winter e Adrien Rabiot sono invece rimasti in panchina.

Milan in Belgio-Francia: Maignan festeggia 50 presenze con la fascia e la porta inviolata

Squalifica in vista per Diego Moreira

Zero minuti per De Winter e Rabiot

Quella di Bruxelles è stata laL’intervento più importante della sua partita è stata la parata a Lukebakio su un tiro pericoloso dall’interno dell’area di rigore, oltre a tre uscite tempestive fuori dai pali. Come riporta ‘Sofascore’, il portiere delha completato 27 passaggi su 32 tentati e 5 lanci lunghi riusciti su 9.La partita diè durata 63 minuti, prima della sostituzione con Lukebakio. Nei minuti disputati, il giocatore delha calciato una volta importa, completato 14 passaggi su 22 tentati, recuperato 5 palloni e commesso un fallo. A pesare è soprattutto l'ammonizione ricevuta al 42' del primo tempo: il cartellino giallo ha fatto scattare automaticamenteIl classe 2004, tuttavia, resterà in ritiro con i compagni per prepararsi alla gara di ritorno contro la Francia, che si disputerà lunedì 5 ottobre allo ‘Stade de France’.Gli altri due rossoneri presenti a Bruxelles non hanno fatto il loro ingresso in campo. Nel Belgio,è rimasto in panchina per tutta la durata del match, così comesulla sponda francese: il centrocampista delnon è stato impiegato da Zinedine Zidane, rimanendo a disposizione tra i sostituti per tutti i novanta minuti.