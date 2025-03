Lutto nel mondo del calcio, morto il giornalista sportivo Bruno Pizzul

Lutto nel mondo del calcio : è morto , all'ospedale di Gorizia , il giornalista sportivo Bruno Pizzul . Nato a Udine l' 8 marzo 1938 , Pizzul avrebbe compiuto 87 anni proprio questo sabato. Pizzul aveva giocato a calcio, da professionista, con Catania, Ischia, Udinese e Sassari Torres . Laureato in Giurisprudenza, Pizzul aveva insegnato nelle scuole medie prima di essere assunto in Rai , nel 1969 , con un concorso.

La sua prima telecronaca è dell'8 aprile 1970, uno spareggio di Coppa Italia tra Juventus e Bologna sul campo neutro di Como: iniziò al 16° perché arrivo in ritardo all'evento. Nel 1972 la prima telecronaca di una finale internazionale, quella degli Europei tra Germania Ovest e Unione Sovietica, finita 3-0 per i tedeschi. L'anno seguente, Pizzul fu la voce del successo del Milan in Coppa delle Coppe.