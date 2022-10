Lukaku ancora ai box, dall’Inghilterra: “Ha i muscoli fragili come il burro”

Romelu Lukaku, nonostante si dica che sia ormai pronto a tornare a disposizione di Inzaghi, sta diventando un caso. L'attaccante belga ha rimediato un infortunio ai flessori a fine agosto ed è fermo ai box da allora. Quasi due mesi di stop per il calciatore di proprietà del Chelsea, il quale è oggetto di critica in Inghilterra visto il suo scarso rendimento fin qui con la maglia nerazzurra. Il 'Daily Mail' riporta come Lukaku abbia rimediato più infortuni negli ultimi due anni rispetto a quanti ne abbia rimediato in passato, tanto da aver definito i suoi muscoli 'fragili come il burro'.