Lopetegui verso il Qatar: pronto a guidare la nazionale al Mondiale

Il Qatar è attualmente impegnato nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2026. Sebbene la qualificazione diretta appaia ardua, la nazionale qatariota potrebbe ancora accedere al torneo iridato tramite i playoff finali. Negli ultimi anni, il Qatar ha vissuto il periodo d'oro della sua storia calcistica, conquistando due Coppe d'Asia e ospitando il Mondiale del 2022.

Lopetegui, che aveva ricevuto anche un'offerta dal Monterrey, sembra essere stato preferito a Christophe Galtier, attuale allenatore dell'Al-Duhail in Qatar, che inizialmente sembrava il favorito per la panchina della nazionale. La Federazione qatariota punta dunque sull'esperienza internazionale e sulla filosofia di Lopetegui per continuare il percorso di crescita del proprio calcio.